«Рыцари справедливости» добрались до зрителей

В России выходит в прокат комедия с Мадсом Миккельсеном — «Рыцари справедливости». Режиссер, он же сценарист картины — оскароносный Андерс Томас Йенсен. В центре событий бывший военный, чья жена погибает во время катастрофы в метро. Вскоре после трагедии на пороге его дома появляется тройка сумасшедших ученых, уверяющих, что произошедшее не было случайностью. И теперь героям предстоит найти и наказать виновных. Подробности — в материале Григория Колганова.

Датчанка Эмма и ее дочь Матильда не должны были стать жертвами катастрофы: первая в тот день планировала передвигаться на машине, вторая — на велосипеде. Но личный транспорт подвел, и так они оказались в метро. В живых из пассажиров того вагона остались только Матильда и математик по имени Отто. Буквально за минуту до катастрофы Отто уступил Эмме свое место и, возможно, благодаря этому выжил. Он верит в теорию, что случайности неслучайны, и вместе с товарищами приходит к выводу, что произошедшее подстроили члены байкерского клуба «Рыцари справедливости». Против банды ведется судебный процесс, и один из ключевых свидетелей обвинения ехал в том самом поезде.

С этой информацией Отто приходит к овдовевшему Маркусу, в котором не сразу можно узнать актера Мадса Миккельсена. Маркус так и не справился с утратой жены, он жаждет кровавой мести в лучших традициях братьев Коэн и Тарантино. Тройка ученых во главе с Отто пытается ему в этом помочь, но выглядят скорее нелепо, нежели отважно. Кинообозреватель издания CinemaFlood Ярослав Пилюгин находит такое сценарное решение сомнительным: «Были подняты весьма серьезные психологические вопросы, важность которых несколько обесценилась последующими шутками. Также герои не выбирают обращение за психологической помощью, свои проблемы они, в общем-то, решают насилием. А в конце режиссер предлагает зрителям поверить в то, что исцелением душ героев является их объединение на почве их драматического опыта, связанного со сложностью обретения своего места в жизни».

Противоположное мнение у кинокритика издания Forbes Ивана Афанасьева. На его взгляд, сочетание юмора и трагизма на грани фола — это одна из главных отличительных особенностей «Рыцарей справедливости», и режиссеру удалось соблюсти баланс. «С одной стороны, мы знаем, что убивать людей нехорошо. С другой стороны, мы видим, как эти герои очень смешно это делают, как-то нелепо, и мы смеемся, но по-хорошему смеяться над этим нельзя. Кино опять-таки про смерть, но смеешься там очень часто.

При этом в нем есть какие-то философские вопросы из разряда: действительно ли все в этом мире случайно? Или мы привыкли примерно так же, как главный герой, связывать не связанные между собой вещи?»

Кинокритик “Ъ” Юлия Шагельман также считает картину Андерса Томаса Йенсена удачной. Ее сложно порекомендовать абсолютно каждому, но и думающий зритель, и тот, кто забежал в кинотеатр, чтобы скоротать время, скорее всего, останутся довольны, отмечает киноэксперт: «Это скорее то, что у нас принято называть словом "арт-мейнстрим". В то же время я не могу сказать, что это фильм для всех, потому что он предлагает не самый оптимистичный, не самый комфортный взгляд на мир. Но если говорить именно c жанровой точки зрения, то, мне кажется, он будет интересен и тем, кто любит авторское кино. Потому что Андерс Томас Йенсен здесь и режиссер, и автор сценария, и, безусловно, это полностью в его духе, в его стиле. С другой стороны, там есть какие-то элементы боевика, черной комедии».

Западный зритель смог увидеть «Рыцарей справедливости» еще в прошлом году, мировая премьера состоялась 19 ноября. Пользователи IMDb оценили фильм в 8 баллов из 10, а сама картина получила четыре приза датской киноакадемии: за лучшую главную женскую роль, лучшую мужскую роль второго плана, а также музыку и спецэффекты.