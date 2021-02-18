«Рыцари справедливости» добрались до зрителей

В России выходит в прокат комедия с Мадсом Миккельсеном — «Рыцари справедливости». Режиссер, он же сценарист картины — оскароносный Андерс Томас Йенсен. В центре событий бывший военный, чья жена погибает во время катастрофы в метро. Вскоре после трагедии на пороге его дома появляется тройка сумасшедших ученых, уверяющих, что произошедшее не было случайностью. И теперь героям предстоит найти и наказать виновных. Подробности — в материале Григория Колганова.
Датчанка Эмма и ее дочь Матильда не должны были стать жертвами катастрофы: первая в тот день планировала передвигаться на машине, вторая — на велосипеде. Но личный транспорт подвел, и так они оказались в метро. В живых из пассажиров того вагона остались только Матильда и математик по имени Отто. Буквально за минуту до катастрофы Отто уступил Эмме свое место и, возможно, благодаря этому выжил. Он верит в теорию, что случайности неслучайны, и вместе с товарищами приходит к выводу, что произошедшее подстроили члены байкерского клуба «Рыцари справедливости». Против банды ведется судебный процесс, и один из ключевых свидетелей обвинения ехал в том самом поезде.
С этой информацией Отто приходит к овдовевшему Маркусу, в котором не сразу можно узнать актера Мадса Миккельсена. Маркус так и не справился с утратой жены, он жаждет кровавой мести в лучших традициях братьев Коэн и Тарантино. Тройка ученых во главе с Отто пытается ему в этом помочь, но выглядят скорее нелепо, нежели отважно. Кинообозреватель издания CinemaFlood Ярослав Пилюгин находит такое сценарное решение сомнительным: «Были подняты весьма серьезные психологические вопросы, важность которых несколько обесценилась последующими шутками. Также герои не выбирают обращение за психологической помощью, свои проблемы они, в общем-то, решают насилием. А в конце режиссер предлагает зрителям поверить в то, что исцелением душ героев является их объединение на почве их драматического опыта, связанного со сложностью обретения своего места в жизни».
Противоположное мнение у кинокритика издания Forbes Ивана Афанасьева. На его взгляд, сочетание юмора и трагизма на грани фола — это одна из главных отличительных особенностей «Рыцарей справедливости», и режиссеру удалось соблюсти баланс. «С одной стороны, мы знаем, что убивать людей нехорошо. С другой стороны, мы видим, как эти герои очень смешно это делают, как-то нелепо, и мы смеемся, но по-хорошему смеяться над этим нельзя. Кино опять-таки про смерть, но смеешься там очень часто.
Кинокритик “Ъ” Юлия Шагельман также считает картину Андерса Томаса Йенсена удачной. Ее сложно порекомендовать абсолютно каждому, но и думающий зритель, и тот, кто забежал в кинотеатр, чтобы скоротать время, скорее всего, останутся довольны, отмечает киноэксперт: «Это скорее то, что у нас принято называть словом "арт-мейнстрим". В то же время я не могу сказать, что это фильм для всех, потому что он предлагает не самый оптимистичный, не самый комфортный взгляд на мир. Но если говорить именно c жанровой точки зрения, то, мне кажется, он будет интересен и тем, кто любит авторское кино. Потому что Андерс Томас Йенсен здесь и режиссер, и автор сценария, и, безусловно, это полностью в его духе, в его стиле. С другой стороны, там есть какие-то элементы боевика, черной комедии».
Западный зритель смог увидеть «Рыцарей справедливости» еще в прошлом году, мировая премьера состоялась 19 ноября. Пользователи IMDb оценили фильм в 8 баллов из 10, а сама картина получила четыре приза датской киноакадемии: за лучшую главную женскую роль, лучшую мужскую роль второго плана, а также музыку и спецэффекты.