«Тенториум» построит многофункциональное здание с музеем пчеловодства

В ГП «Тенториум» дали разъяснения по поводу планируемого нового объекта на участке по ул. Леонова, 90. Как сообщил “Ъ-Прикамье” первый заместитель гендиректора группы предприятий Сергей Семушин, на этой площадке планируется построить не развлекательный комплекс, а многофункциональное административное 11-этажное здание общей площадью около 3 тыс. кв.м. Оно будет примыкать к трехэтажному административному зданию завода по переработке продуктов пчеловодства Tentorium Ruland.

На первых трех этажах будет находиться музей северного пчеловодства, магазин с продукцией компании, шоу-рум с демонстрацией элементов производства, 4-8 этажи отводятся под офисы на 200 рабочих мест, на 9-10 этажах предполагается разместить конференц-зал с IT-библиотекой и блок помещений руководства. Создание коммерческих помещений для продажи или сдачи в аренду не предусмотрено.

На главном фасаде здания планируется сделать вертикальное озеленение круглогодичного использования, боковые фасады будут выполнены из светопрозрачных конструкций для максимального освещения зальных офисных помещений. «В данное время заканчиваем разработку проектно-сметной документации. Строительство планируем начать в 2021 или в 2022 году», — рассказал господин Семушин.

Ранее генеральный директор «Тенториума» Раиль Хисматуллин обратился в комиссию по землепользованию и застройке Пермского городского округа с заявлением об установлении на участке по ул. Леонова, 90 подзоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6 с высотностью в 11 этажей. Заявитель пояснил, что смена зонирования требуется для возможности возведения на этой территории 11-ти этажного комплекса, куда будут входить торговые площади, выставочный зал, кафе и офисные помещения. Изучив документацию, комиссия по ПЗЗ отклонила заявление господина Хисматуллина, пояснив, что в действующей редакции правил землепользования и застройки отсутствует подзона Ц-6 с высотностью в 11 этажей.

По словам Сергея Семушина, в ноябре прошлого года компания подавала в городской департамент градостроительства и архитектуры предложение об установлении в отношении части земельного участка (в пятне застройки) подзоны Ц-6А с предельной высотой 11 этажей. В ДГА «Тенториуму» отказали из-за неверной формулировки в заявке и предложили правильную, с точки зрения ведомства, формулировку, после чего компания подала новую заявку. «В настоящее время стали известны результаты рассмотрения заявки, при этом, как пояснили члены комиссии, на обсуждение им были представлены неполные материалы, официального ответа до настоящего времени не имеется, как не имеется и протокола заседания комиссии ПЗЗ Пермского городского округа. И нам не понятно, какую из заявок рассматривала комиссия — первую или вторую», — прокомментировал ситуацию первый заместитель гендиректора «Тенториума».

Компания «Тенториум» открыта в 1988 году, занимается производством различных товаров из продуктов пчеловодства. В структуре ГП, помимо производства из продуктов пчеловодства, курорт и завод безалкогольных напитков.