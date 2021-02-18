Выдача кредитных карт в Удмуртии за январь сократилась на 11,3%

В январе 2021 года в Удмуртии выдали 7,55 тыс. новых кредитных карт. Это на 11,3% меньше, чем в январе прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России выдача кредиток за указанный месяц сократилась на 13,6% — с 800 тыс. ед. до 690 тыс. ед.

Больше всего новых кредитных карт за январь 2021 года выпустили в Москве (44,5 тыс. ед.), Московской области (34,5 тыс.), Краснодарском крае (28,6 тыс.), Санкт-Петербурге (25,2 тыс.) и Башкортостане (22,1 тыс.). Снижение выдачи по сравнению с январем прошлого года отметили почти во всех регионах страны, наибольшее — в Самарской области (на 21,5%), Краснодарском крае (на 19,9%), Московской (на 16,5%) и Нижегородской (на 17,9%) областях, Санкт-Петербурге (на 17,9%).

«В необеспеченном кредитовании банки по-прежнему придерживаются консервативной кредитной политики. По этой причине они предоставляют кредитные карты, прежде всего, тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне. В свою очередь, и часть граждан не торопится возвращаться к докарантинному уровню потребления и кредитной активности, отказываясь от дополнительного увеличения текущей долговой нагрузки»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.