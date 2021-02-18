Причины отказа в визе в Англию: как получить британскую визу с первой попытки?

Как показывает практика, отказ на получение визы для въезда в Великобританию явление нередкое. Даже если вы твердо уверены в своей порядочности (не имели проблем с законом) и стабильности (есть дом, семья и бизнес), то все равно могут найтись причины, по которым вам откажут в получении британской визы. Давайте же разберемся, как избежать распространенных ошибок и получить желанный документ без проблем.



«В век технологий люди привыкли к тому, что в интернете можно найти необходимые документы, инструкции, и все сделать самим. Поэтому довольно часто наши граждане становятся жертвой самоуверенности. Экономия на профессионалах, знающих все тонкости оформления, оборачивается поговоркой о том, что скупой платит дважды» — так комментирует ситуацию Василий Клюев, директор по работе с клиентами иммиграционной компании Imperial & Legal.

Заполнение и подготовка важных документов — таких как визовое заявление, — требуют максимальной подготовки. Но это значительно дешевле, чем обжаловать отказ в визе в Англию.

Однако сразу же хочется успокоить наших читателей: если вы же получили «письмо несчастья» и вам отказали в британской визе — это не конец света. Подавать документы вы можете до тех пор, пока вам все-таки не разрешат въезд. Главное, чтобы ваши сведения и ответы были честными.

Причины отказа в визе в Великобританию

Разберемся, из-за чего нашим согражданам чаще всего отказывают во въезде в Великобританию.

1. Неправильно выбранный вид визы

Для въезда в Соединенное Королевство существует несколько категорий виз, поэтому важно выбрать подходящую. Каждый вид визы имеет свои правила оформления. Существуют рабочие, семейные, деловые и другие визы. Чтобы не запутаться в них и выбрать нужную, необходимо хорошо изучить иммиграционные законы или посоветоваться с профессионалами.

2. Необоснованно длительные сроки пребывания или нарушение въездного режима

Сотрудник иммиграционных служб может отказать в выдаче визы в Англию, если ему неясна цель визита, а вместе с ней и сроки. Если вы едете учиться или работать по соответствующим визам, то вопросов не будет. Но если это обычная виза, запрашиваемая на длительный срок, могут возникнуть подозрения, что вы хотите остаться в Великобритании без намерения вернуться на родину. Поэтому длительность предполагаемого визита и окончание его сроков нужно обосновать как можно тщательней. Также офицер может с полным основанием отказать, если ранее были нарушены сроки пребывания по предыдущим визам.

3. Проблема с подтверждением анкетных данных

Все данные, которые указываются в анкете, должны быть подтверждены документально. Если вы вносите в нее членов семьи, то должны быть свидетельство о браке и свидетельства о рождении детей. При указании на владение недвижимостью предоставляется документ о праве собственности, справка из госреестра или договор купли-продажи. Даже рабочий телефон, который обязательно требуется написать, должен быть реальным, соответствовать фактическому месту работы и вашей должности. Любая мелкая нестыковка может вызвать подозрения и привести к отказу в английской визе.

4. Недостаток финансовых гарантий

Заявитель должен предоставить полные данные о своем финансовом обеспечении: банковские выписки, которые бы гарантировали, что во время пребывания в Англии он способен содержать себя и свою семью и не будет обращаться за материальной помощью к государству.

5. Сроки действия загранпаспорта

Естественно, что предполагаемая виза должна умещаться в срок действия паспорта. Паспорт должен содержать свободные страницы для проставления визы и штампов (как минимум, один полный разворот). Казалось бы, это такая мелочь, но зачастую именно из-за таких огрехов заявители и получают отказ в визе в Великобританию.

6. Дополнительные факторы

Анкета и заявление, поданные на выдачу британской визы, всегда рассматриваются в совокупности. Если у вас нет собственной недвижимости, но есть достаточная сумма на банковском счете, то офицер, рассматривающий документы, примет это во внимание и зачтет как положительный момент. Но если по нескольким пунктам анкеты у него возникнут вопросы, не подкрепленные другими данными, то он может принять решение об отказе в визе в Англию. Причем, сделает он это не из вредности, а исходя из норм иммиграционного законодательства.

Давайте рассмотрим некоторые нюансы, которые могут оказать решающее значение при получении визы в Великобританию, поэтому стоит представить эти факторы в максимально выгодном для вас свете.

Подтверждение финансовой состоятельности

Невысокая зарплата. Сотрудники иммиграционных служб с пристрастием относятся к таким претендентам, предполагая, что соискатель едет на заработки (если, например, речь о туристической, а не о рабочей визе в Англию).

Стаж на последнем месте работы менее полугода. В этом случае лучше перестраховаться и взять справку и с предыдущего места работы.

Неправильно подписанная справка с места работы о доходах. Такой документ должен быть засвидетельствован только уполномоченными на это сотрудниками: руководителем, сотрудником бухгалтерии или начальником отдела кадров. Если вы не хотите, чтобы вам отказали в визе в Англию, не рекомендуется подписывать справку самому себе.

Минимальный банковский остаток. Не стоит думать, что крупные транзакции за последние полгода удовлетворят английского офицера, рассматривающего ваше заявление. Банковский остаток должен быть достаточным для проживания на все время визы и покупки билета домой.

Денежные средства, не подтвержденные документально. Банковский счет должен соответствовать уровню вашей зарплаты и, плюс, например, сумма за проданную недвижимость. Если не получается что-то подтвердить, то лучше попросить сотрудника банка указать, что сумма счета не менее такой-то.

Спонсорство

Спонсором не может быть чужой человек. Здесь важны подтвержденные родственные связи.

Неполный пакет документов спонсора. Если поездка оплачивается родственником, живущим в Англии, то важно грамотно оформить спонсорское письмо, в котором будут указаны его данные, адрес, телефон, выписка с банковского счета и его намерение содержать вас на время поездки. Не будет лишним указать место работы или другие официальные источники дохода спонсора.

Наличие банковского счета спонсора с необходимой суммой. Наличные деньги не учитываются.

Английские родственники

Умалчивание о родственниках, живущих в Британии, также может привести к отказу в английской визе. Даже если вы с ними не общаетесь, не думаете встречаться и жить у них, указать их наличие все же необходимо.

Легальность нахождения родственников в Англии. Имейте в виду — если ваши родственники проживают в Великобритании нелегально, перспективы на получение визы также снижаются.

Невысокий финансовый доход. Родственники должны иметь устойчивое материальное положение, по возможности трудоустроены, с заработной платой не ниже, чем по стране в целом.

Бан на десять лет

Если после подачи заявления пришел отказ в визе в Великобританию, то никто не запрещает подавать вам новую заявку, устранив указанные в письме с отказом замечания. Гораздо хуже отказ и запрет на въезд в Соединенное Королевство сроком на десять лет. Обычно его ставят за умышленную подачу ложные сведений.

Недостоверная информация. Если вы сознательно вводите в заблуждение иммиграционные власти, то они с полным правом откажут во въезде в страну на десять лет.

Нарушение визового законодательства. Важно соблюдать сроки нахождения в стране при открытой визе. Если срок пребывания сверх действия визы превысит даже несколько дней, то сложности с въездом в Великобританию в будущем вам гарантированы. Работник иммиграционных служб решит, что и в дальнейшем вы намерены поступать так же, нарушая тем самым британское законодательство.

Отказы в визах в другие страны. При рассмотрении заявления рассматривается вся иммиграционная история в комплексе. И поэтому, если были визовые отказы других государств, это нужно правдиво и четко объяснить в анкете. Это не означает автоматический отказ в британской визе, просто нужно быть готовым к тому, что заявление будет рассматриваться дольше и тщательно проверяться.

Обжалование отказа в визе в Англию

Предположим, что вы получили письмо с уведомлением, что ваше заявление отклонено. Что делать дальше? Первое, это внимательно прочитать письмо, в котором указана причина отказа в английской визе. В нем всегда разъяснены права и обязанности, возможность подачи апелляции, адрес и факс, по которым следует обращаться.

Имейте в виду — в случае отказа в визе в Великобританию существует 3 варианта действий: пересмотр решения, апелляция и подача новой заявки. При этом способ обжалования напрямую зависит от типа вашей визы — в таблице ниже видно, какие действия можно предпринять в конкретном случае.

Если вы имеете право на пересмотр решения — то можете воспользоваться этим вариантом обжалования решения визового офицера. Обычно к этому способу прибегают, если заявитель считает, что его документы были рассмотрены или истолкованы неверно. Имейте в виду — при подаче на административный пересмотр нельзя прикладывать новые документы. Однако, в большинстве же случаев, связанных с получением гостевых виз и туристических поездок, для экономии времени и собственных сил проще подать новую заявку на британскую визу.

Подача апелляции

Подача апелляции при отказе в английской визе возможна только в определенных случаях, строго зафиксированных в британском иммиграционном законодательстве. Это возможно, когда речь идет об отказе в визе, связанных с правами человека — к этим категории обычно относятся различные типы семейных виз в Англию. Как правило, рассмотрение апелляции растягивается на долгие месяцы.

Апелляция подается в онлайн-формате и отправляется в Иммиграционный Трибунал. Следует учитывать тот факт, что Иммиграционный суд — независимая структура, не связанная с Иммиграционным департаментом, поэтому вам придется доказывать свою правоту в споре с отказавшими вам иммиграционными офицерами. При подаче апелляции вы можете приложить дополнительные бумаги, документы, свидетельства и сопроводительные письма — все, что может сыграть в вашу пользу.

В том случае, если вы абсолютно уверены, что правда на вашей стороне и отказали вам неправомерно, вы можете копии всех отправленных в Иммиграционный Трибунал документов с сопроводительным письмом направить в Home Office. Если визовые офицеры решат, что вы правы, они могут пересмотреть свое решения и до прений в суде дело не дойдет.

Важно соблюсти сроки, которые даются для подачи апелляции. Если вы находитесь в Англии, то отправить документы надо не позднее чем в 14-дневный срок с даты выпуска решения об отказе. Если же за пределами страны, то на подачу апелляции закон предоставляет 28 календарных дней с момента получения решения.

В каких случаях можно надеяться на положительный пересмотр апелляции при отказе в британской визе:

если правила миграционной политики нарушены британскими властями;

если обнаружены нарушения в положении законодательного акта Великобритании о межрасовых отношениях от 1976 года;

если нарушены права человека или гражданские права, закрепленные в Европейской конвенции о правах человека;

если вы считаете, что нарушены ваши права по Женевской конвенции.

Если ваша апелляция отклонена, все равно можно подать документы на дальнейшее оспаривание. Для переоформления документов, сбора информации и других необходимых действий предоставляется срок до восьми недель.

Следует учесть, что даже если вы находитесь за пределами Британии, судебные слушания все равно пройдут и будет вынесено решение, о котором вас обязательно известят. Решение может быть вынесено сразу, но практика показывает, что проходит две-три недели до окончательного ответа.

Британская виза — внимание к деталям!

Получить отказ в визе в Англию, планируя путешествие или собираясь туда на учебу и работу — весьма неприятное событие. Поэтому советуем быть крайне внимательными при подаче документов и подготовке всей необходимой информации. Как правило, отказ в британской визе — это не окончательный запрет на въезд и его можно оспорить. Но придется потратить на это лишнее время и силы. Лучше сразу обратиться к специалистам, которые постоянно следят за изменениями в иммиграционном законодательстве, квалифицировано подготовят вашу заявку, просчитают все возможные риски и сведут вероятность отказа в визе к минимуму.