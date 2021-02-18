Причины отказа в визе в Англию: как получить британскую визу с первой попытки?

Как показывает практика, отказ на получение визы для въезда в Великобританию явление нередкое. Даже если вы твердо уверены в своей порядочности (не имели проблем с законом) и стабильности (есть дом, семья и бизнес), то все равно могут найтись причины, по которым вам откажут в получении британской визы. Давайте же разберемся, как избежать распространенных ошибок и получить желанный документ без проблем.
«В век технологий люди привыкли к тому, что в интернете можно найти необходимые документы, инструкции, и все сделать самим. Поэтому довольно часто наши граждане становятся жертвой самоуверенности. Экономия на профессионалах, знающих все тонкости оформления, оборачивается поговоркой о том, что скупой платит дважды» — так комментирует ситуацию Василий Клюев, директор по работе с клиентами иммиграционной компании Imperial & Legal.
Заполнение и подготовка важных документов — таких как визовое заявление, — требуют максимальной подготовки. Но это значительно дешевле, чем обжаловать отказ в визе в Англию.
Однако сразу же хочется успокоить наших читателей: если вы же получили «письмо несчастья» и вам отказали в британской визе — это не конец света. Подавать документы вы можете до тех пор, пока вам все-таки не разрешат въезд. Главное, чтобы ваши сведения и ответы были честными.
Причины отказа в визе в Великобританию
Разберемся, из-за чего нашим согражданам чаще всего отказывают во въезде в Великобританию.
1. Неправильно выбранный вид визы
Для въезда в Соединенное Королевство существует несколько категорий виз, поэтому важно выбрать подходящую. Каждый вид визы имеет свои правила оформления. Существуют рабочие, семейные, деловые и другие визы. Чтобы не запутаться в них и выбрать нужную, необходимо хорошо изучить иммиграционные законы или посоветоваться с профессионалами.
2. Необоснованно длительные сроки пребывания или нарушение въездного режима
Сотрудник иммиграционных служб может отказать в выдаче визы в Англию, если ему неясна цель визита, а вместе с ней и сроки. Если вы едете учиться или работать по соответствующим визам, то вопросов не будет. Но если это обычная виза, запрашиваемая на длительный срок, могут возникнуть подозрения, что вы хотите остаться в Великобритании без намерения вернуться на родину. Поэтому длительность предполагаемого визита и окончание его сроков нужно обосновать как можно тщательней. Также офицер может с полным основанием отказать, если ранее были нарушены сроки пребывания по предыдущим визам.
3. Проблема с подтверждением анкетных данных
Все данные, которые указываются в анкете, должны быть подтверждены документально. Если вы вносите в нее членов семьи, то должны быть свидетельство о браке и свидетельства о рождении детей. При указании на владение недвижимостью предоставляется документ о праве собственности, справка из госреестра или договор купли-продажи. Даже рабочий телефон, который обязательно требуется написать, должен быть реальным, соответствовать фактическому месту работы и вашей должности. Любая мелкая нестыковка может вызвать подозрения и привести к отказу в английской визе.
4. Недостаток финансовых гарантий
Заявитель должен предоставить полные данные о своем финансовом обеспечении: банковские выписки, которые бы гарантировали, что во время пребывания в Англии он способен содержать себя и свою семью и не будет обращаться за материальной помощью к государству.
5. Сроки действия загранпаспорта
Естественно, что предполагаемая виза должна умещаться в срок действия паспорта. Паспорт должен содержать свободные страницы для проставления визы и штампов (как минимум, один полный разворот). Казалось бы, это такая мелочь, но зачастую именно из-за таких огрехов заявители и получают отказ в визе в Великобританию.
6. Дополнительные факторы
Анкета и заявление, поданные на выдачу британской визы, всегда рассматриваются в совокупности. Если у вас нет собственной недвижимости, но есть достаточная сумма на банковском счете, то офицер, рассматривающий документы, примет это во внимание и зачтет как положительный момент. Но если по нескольким пунктам анкеты у него возникнут вопросы, не подкрепленные другими данными, то он может принять решение об отказе в визе в Англию. Причем, сделает он это не из вредности, а исходя из норм иммиграционного законодательства.
Давайте рассмотрим некоторые нюансы, которые могут оказать решающее значение при получении визы в Великобританию, поэтому стоит представить эти факторы в максимально выгодном для вас свете.
Подтверждение финансовой состоятельности
- Невысокая зарплата. Сотрудники иммиграционных служб с пристрастием относятся к таким претендентам, предполагая, что соискатель едет на заработки (если, например, речь о туристической, а не о рабочей визе в Англию).
- Стаж на последнем месте работы менее полугода. В этом случае лучше перестраховаться и взять справку и с предыдущего места работы.
- Неправильно подписанная справка с места работы о доходах. Такой документ должен быть засвидетельствован только уполномоченными на это сотрудниками: руководителем, сотрудником бухгалтерии или начальником отдела кадров. Если вы не хотите, чтобы вам отказали в визе в Англию, не рекомендуется подписывать справку самому себе.
- Минимальный банковский остаток. Не стоит думать, что крупные транзакции за последние полгода удовлетворят английского офицера, рассматривающего ваше заявление. Банковский остаток должен быть достаточным для проживания на все время визы и покупки билета домой.
- Денежные средства, не подтвержденные документально. Банковский счет должен соответствовать уровню вашей зарплаты и, плюс, например, сумма за проданную недвижимость. Если не получается что-то подтвердить, то лучше попросить сотрудника банка указать, что сумма счета не менее такой-то.
Спонсорство
- Спонсором не может быть чужой человек. Здесь важны подтвержденные родственные связи.
- Неполный пакет документов спонсора. Если поездка оплачивается родственником, живущим в Англии, то важно грамотно оформить спонсорское письмо, в котором будут указаны его данные, адрес, телефон, выписка с банковского счета и его намерение содержать вас на время поездки. Не будет лишним указать место работы или другие официальные источники дохода спонсора.
- Наличие банковского счета спонсора с необходимой суммой. Наличные деньги не учитываются.
Английские родственники
- Умалчивание о родственниках, живущих в Британии, также может привести к отказу в английской визе. Даже если вы с ними не общаетесь, не думаете встречаться и жить у них, указать их наличие все же необходимо.
- Легальность нахождения родственников в Англии. Имейте в виду — если ваши родственники проживают в Великобритании нелегально, перспективы на получение визы также снижаются.
- Невысокий финансовый доход. Родственники должны иметь устойчивое материальное положение, по возможности трудоустроены, с заработной платой не ниже, чем по стране в целом.
Бан на десять лет
Если после подачи заявления пришел отказ в визе в Великобританию, то никто не запрещает подавать вам новую заявку, устранив указанные в письме с отказом замечания. Гораздо хуже отказ и запрет на въезд в Соединенное Королевство сроком на десять лет. Обычно его ставят за умышленную подачу ложные сведений.
- Недостоверная информация. Если вы сознательно вводите в заблуждение иммиграционные власти, то они с полным правом откажут во въезде в страну на десять лет.
- Нарушение визового законодательства. Важно соблюдать сроки нахождения в стране при открытой визе. Если срок пребывания сверх действия визы превысит даже несколько дней, то сложности с въездом в Великобританию в будущем вам гарантированы. Работник иммиграционных служб решит, что и в дальнейшем вы намерены поступать так же, нарушая тем самым британское законодательство.
- Отказы в визах в другие страны. При рассмотрении заявления рассматривается вся иммиграционная история в комплексе. И поэтому, если были визовые отказы других государств, это нужно правдиво и четко объяснить в анкете. Это не означает автоматический отказ в британской визе, просто нужно быть готовым к тому, что заявление будет рассматриваться дольше и тщательно проверяться.
Обжалование отказа в визе в Англию
Предположим, что вы получили письмо с уведомлением, что ваше заявление отклонено. Что делать дальше? Первое, это внимательно прочитать письмо, в котором указана причина отказа в английской визе. В нем всегда разъяснены права и обязанности, возможность подачи апелляции, адрес и факс, по которым следует обращаться.
Имейте в виду — в случае отказа в визе в Великобританию существует 3 варианта действий: пересмотр решения, апелляция и подача новой заявки. При этом способ обжалования напрямую зависит от типа вашей визы — в таблице ниже видно, какие действия можно предпринять в конкретном случае.
Если вы имеете право на пересмотр решения — то можете воспользоваться этим вариантом обжалования решения визового офицера. Обычно к этому способу прибегают, если заявитель считает, что его документы были рассмотрены или истолкованы неверно. Имейте в виду — при подаче на административный пересмотр нельзя прикладывать новые документы. Однако, в большинстве же случаев, связанных с получением гостевых виз и туристических поездок, для экономии времени и собственных сил проще подать новую заявку на британскую визу.
Подача апелляции
Подача апелляции при отказе в английской визе возможна только в определенных случаях, строго зафиксированных в британском иммиграционном законодательстве. Это возможно, когда речь идет об отказе в визе, связанных с правами человека — к этим категории обычно относятся различные типы семейных виз в Англию. Как правило, рассмотрение апелляции растягивается на долгие месяцы.
Апелляция подается в онлайн-формате и отправляется в Иммиграционный Трибунал. Следует учитывать тот факт, что Иммиграционный суд — независимая структура, не связанная с Иммиграционным департаментом, поэтому вам придется доказывать свою правоту в споре с отказавшими вам иммиграционными офицерами. При подаче апелляции вы можете приложить дополнительные бумаги, документы, свидетельства и сопроводительные письма — все, что может сыграть в вашу пользу.
В том случае, если вы абсолютно уверены, что правда на вашей стороне и отказали вам неправомерно, вы можете копии всех отправленных в Иммиграционный Трибунал документов с сопроводительным письмом направить в Home Office. Если визовые офицеры решат, что вы правы, они могут пересмотреть свое решения и до прений в суде дело не дойдет.
Важно соблюсти сроки, которые даются для подачи апелляции. Если вы находитесь в Англии, то отправить документы надо не позднее чем в 14-дневный срок с даты выпуска решения об отказе. Если же за пределами страны, то на подачу апелляции закон предоставляет 28 календарных дней с момента получения решения.
В каких случаях можно надеяться на положительный пересмотр апелляции при отказе в британской визе:
- если правила миграционной политики нарушены британскими властями;
- если обнаружены нарушения в положении законодательного акта Великобритании о межрасовых отношениях от 1976 года;
- если нарушены права человека или гражданские права, закрепленные в Европейской конвенции о правах человека;
- если вы считаете, что нарушены ваши права по Женевской конвенции.
Если ваша апелляция отклонена, все равно можно подать документы на дальнейшее оспаривание. Для переоформления документов, сбора информации и других необходимых действий предоставляется срок до восьми недель.
Следует учесть, что даже если вы находитесь за пределами Британии, судебные слушания все равно пройдут и будет вынесено решение, о котором вас обязательно известят. Решение может быть вынесено сразу, но практика показывает, что проходит две-три недели до окончательного ответа.
Британская виза — внимание к деталям!
Получить отказ в визе в Англию, планируя путешествие или собираясь туда на учебу и работу — весьма неприятное событие. Поэтому советуем быть крайне внимательными при подаче документов и подготовке всей необходимой информации. Как правило, отказ в британской визе — это не окончательный запрет на въезд и его можно оспорить. Но придется потратить на это лишнее время и силы. Лучше сразу обратиться к специалистам, которые постоянно следят за изменениями в иммиграционном законодательстве, квалифицировано подготовят вашу заявку, просчитают все возможные риски и сведут вероятность отказа в визе к минимуму.