Две компании Таврина привлекли на Nasdaq $450 млн

Бывший гендиректор «МегаФона» Иван Таврин привлек $450 млн для двух новых компаний, которые нацелены на приобретение технологического бизнеса в Европе, сообщает Bloomberg. Речь идет о SPAC — специализированных компаниях по целевым слияниям и поглощениям.

Как пишет Bloomberg, Kismet Acquisition Two Corp., принадлежащая Ивану Таврину, по итогам первого публичного размещения акций (IPO) в США привлекла $200 млн, а Kismet Acquisition Three Corp. — $250 млн. В четверг, 18 февраля, они должны начать торги на американской бирже Nasdaq. Организаторы сделки — Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG и Bank of America Corp.

Сам господин Таврин заявил Bloomberg, что Kismet должна стать ведущей франшизой SPAC в EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) с достаточным капиталом и опытной командой, которая позволит выявить крупные частные компании и выводить их на публичные рынки. «В настоящее время мы являемся единственным местным игроком в Европе с тремя действующими SPAC»,— отметил он. Бизнесмен добавил, что будущие цели не ограничиваются только европейскими компаниями.

Иван Таврин — бывший гендиректор «МегаФона» и владелец группы ЮТВ (управляет телеканалами «Муз-ТВ», «Ю» и Disney), группы «Выбери радио», является совладельцем компании «Вертикаль» и сервиса ремонта квартир «Сделано». В 2019 году он купил 100% группы компаний Gallery, второго по величине оператора наружной рекламы в России.