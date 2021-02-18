Кубанским сиротам добавили 520 млн рублей на жилье

Депутаты регионального парламента на внеочередной сессии одобрили изменения в госпрограмму «Дети Кубани». Они предполагают увеличение объема субвенций муниципалитетам на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и дополнительное финансирование организации отдыха и оздоровления детей. Об этом информирует пресс-служба законодательного органа.

«Поддержка детства на Кубани – один из наших социальных приоритетов. Благодаря вносимым в государственную программу изменениям дополнительные средства направляются на покупку жиля для детей-сирот, а также на отдых различных категорий кубанской детворы», - рассказал спикер парламента Юрий Бурлачко. По его словам, общий объем финансирования программы вырастет более чем на 818 млн руб., а в текущем году увеличение составит около 616 млн руб.

Субвенции на приобретение жилья увеличатся на 520 млн руб., всего благодаря внесенным изменениям крышу над головой получат около 1,5 тыс. детей сирот. Кроме того вырастет количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением на Кубани.

Андрей Ульченко