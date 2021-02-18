Батайскую журналистку, на увольнение которой жаловались Путину, заподозрили в растрате

В Ростовской области в отношении бывшего главного редактора батайской городской газеты «Вперед» Елены Пивоваровой возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков на заседании законодательного собрания региона. В декабре на пресс-конференции президента России Владимира Путина на увольнение госпожи Пивоваровой пожаловалась председатель Союза журналистов Ростовской области и главный редактор газеты «Наше время» Вера Южанская.

«Дело такое возбуждено, находится в расследовании главного следственного управления, пока идет следствие»,— сказал господин Агарков. Как сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на информированный источник, дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения).

Во время пресс-конференции Владимира Путина Вера Южанская сообщила, что главный редактор батайской газеты «Вперед» Елена Пивоварова была «уволена в ноябре комитетом по управлению имуществом без объяснения причин». Кроме того, она сказала, что в редакции состоялись проверки и обыски. Президент поручил губернатору Ростовской области Василию Голубеву разобраться в ситуации с увольнением. В свою очередь, губернатор заявил, что после проверки на предприятии «будут приняты все необходимые решения».

По данным сайта kartoteka.ru, муниципальное предприятие «Батайское информационное агентство "Вперед"» было зарегистрировано в Батайске Ростовской области в 1999 году. 17 января оно прекратило свою деятельность. Бенефициаром предприятия являлся комитет по управлению имуществом города Батайска, директором — Елена Пивоварова. В этот же день, 17 января, было зарегистрировано новое ООО «Батайское информационное агентство "Вперед"». Его учредителем является комитет по управлению имуществом города Батайска, а директором — Лариса Белоконь.

Наталья Шинкарева, Ростов-на-Дону