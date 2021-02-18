Нижегородская больница №5 заплатит 400 тысяч рублей за смерть пациентки

Нижегородский райсуд взыскал с городской клинической больницы №5 400 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу супруга скончавшейся пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Нижегородку госпитализировали в больницу №5 17 июля 2018 года, где через два дня она умерла. По мнению супруга скончавшейся пациентки, причиной смерти стало ненадлежащее оказание медицинской помощи.

Суд установил, что врачи не провели необходимую диагностику, не смогли установить правильный диагноз и начать нужное лечение. «Дефект оказания медицинской помощи явился условием, оказавшим неблагоприятное влияние на течение и исход заболевания. Установленный в больнице №5 диагноз был неполным и не отражал основного заболевания»,— говорится в сообщении. Суд счел, что действия врачей косвенно повлияли на смерть пациентки, поэтому требования истца удовлетворил частично. Решение суда ответчик не обжаловал, оно вступило в силу.

Анастасия Еремина