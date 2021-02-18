Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Башкирии превысило 27 тысяч

В Башкирии суточный прирост зарегистрированных больных коронавирусом составил 152 человека, сообщает региональное министерство здравоохранения. Всего с начала пандемии выявлено 27 146 заболевших.

В стационарах лечатся 264 человека, 16 из них в тяжелом состоянии, пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На амбулаторном лечении находятся 5 210 пациентов. За сутки зарегистрировано три случая смерти от COVID-19. Общее число умерших — 241 человек.

Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки увеличилось на 179.

Майя Иванова