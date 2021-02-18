У нелегальных таксистов Курганской области будут арестовывать автомобили

В Курганской области решили бороться с нелегальными таксистами с помощью ареста транспортных средств. Такое решение принято на заседании межведомственной рабочей группы по пресечению, предупреждению и профилактике нарушений в сфере перевозок пассажиров и багажа, сообщает пресс-служба департамента экономического развития региона.

По словам участников заседания, сегодня в Курганской области наблюдается тенденция к значительному сокращению числа выданных разрешений на работу легковых такси, при этом растет количество жалоб на нелегальных перевозчиков. Мероприятия по борьбе с нелегалами не приносят должного эффекта. Так, в соответствии с действующим законодательством, наказание для перевозчика за работу без специального разрешения – это штраф в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. При этом санкция для легальных таксистов за несоблюдение обязательных требований – от 10 тыс. до 100 тыс. руб. В существующих условиях сложно убедить перевозчика в необходимости легализации и соблюдении всех обязательных требований, констатирует пресс-служба департамента экономического развития.

«В результате участники совещания пришли к выводу, что в сложившейся ситуации наиболее эффективными мерами профилактики, способными повлиять на сохранение регулярных перевозок, является пресечение деятельности нелегальных перевозчиков, а также перевозчиков, неправомерно использующих конкурентные преимущества легкового такси, посредством административного наказания в виде ареста транспортных средств как орудия совершения правонарушения в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, так как иные меры неэффективны», – говорится в официальном сообщении ведомства.