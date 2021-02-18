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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Оренбуржье суточный прирост числа зараженных COVID-19 снизился до 0,3%

В Оренбуржье зафиксировано 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа. Суточный прирост числа инфицированных в регионе третий день подряд остается на уровне 0,3% от общего числа заболевших с начала пандемии, что соответствует общероссийскому показателю. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего в регионе число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 36 612. Умерли 560 человек, в том числе шесть пациентов за последние сутки. По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на шестом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей, а также Пермского края.

Андрей Сазонов


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