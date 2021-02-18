Набиуллина обвинила некоторые банки в недобросовестных заработках

Часть банков пытаются нарастить доходы недобросовестным путем, в том числе за счет мисселинга, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она заявила, что, если ситуация не исправится, реакция регулятора будет «адекватной».

Мисселинг — это недобросовестная продажа финансовых услуг. Например, когда клиента вводят в заблуждение о характеристиках услуги и убеждают его приобрести не то, что он изначально планировал.

«Есть примеры банков, к сожалению, их немало, которые пытаются увеличить доходы за счет недобросовестных практик, используя разного рода хищнические схемы или мисселинг. Были такие, кто ударился во все тяжкие, занялся нелегальными операциями, как, например, оказание услуг онлайн-казино»,— сказала госпожа Набиуллина на встрече кредитных организаций с руководством ЦБ.

Она заявила, что если банки не смогут «справиться с соблазном», то реакция ЦБ «будет адекватной». Больше всего регулятора беспокоит мисселинг и навязывание услуг.

«Мы надеялись, что банки не станут ради одного договора предлагать такой продукт, который его (клиента.— “Ъ”) разочарует, вводить в заблуждение относительно цены продукта, прятать дополнительные услуги. Два года назад Ассоциация участников финрынка подготовила стандарты продаж. В итоге к ним присоединились 20 банков, и даже они их не соблюдают»,— заявила Эльвира Набиуллина.

Проблема мисселинга поднимается не в первый раз. Сейчас ЦБ добивается права регулирования поведения банков при продаже банковских и небанковских продуктов населению, чтобы бороться с недобросовестной продажей услуг.

Подробности — в материале “Ъ” «ЦБ укажет банкам».