Кубанские парламентарии расширили перечень в патентной системе

Законодательное собрание края во втором чтении приняло изменения в закон о патентной системе налогообложения. В частности перечень видов деятельности, подпадающих под действие закона, расширен с 63 до 78, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Кроме того муниципалитеты Кубани дифференцированы по численности населения на три группы. В каждой из них установлены новые размеры потенциально возможного годового дохода с учетом сложившейся там налоговой нагрузки и уровня деловой активности бизнеса.

Это дало возможность снизить платежи для бизнеса, работающего по наиболее востребованным видам деятельности в муниципалитетах с низкой численностью населения. Как отмечается в сообщении, стоимость патента для предпринимателя с учетом предусмотренных вычетов по страховым взносам во внебюджетные фонды, будет снижена практически до нуля.

«С принятием изменений в закон патентная система налогообложения станет проще, понятнее и справедливее для бизнеса. Сегодня экономика региона восстанавливается после пандемии коронавируса, и нововведения в патентной системе края станут серьезной антикризисной мерой, которая поддержит широкий круг предпринимателей», - рассказал Юрий Бурлачко.

Андрей Ульченко