Банк ВТБ выступил спонсором XIV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи 18 февраля в Сочи открывается XIV Зимний международный фестиваль искусств, который с 2011 годавходит в Европейскую ассоциацию фестивалей, а также включен в двадцатку лучших фестивалей мира.Официальным спонсором мероприятия стал банк ВТБ

Открывает программу спектакль «Не покидай свою планету» с участием Константина Хабенского, Юрия Башмета и Камерного ансамбля «Солисты Москвы» на сцене Зимнего театра. Гала-концерт запланирован на 19 февраля. Кроме того, в десятидневной программе музыкальные спектакли, вечера национальной музыки других стран, музыкально-литературные действа, мировые премьеры, концерты оперных звезд, конкурс молодых композиторов и многое другое.

Организаторы события подготовили для всех ценителей девять мировых премьер, среди которых три спектакля. Под руководством арт-директора форума, народного артиста СССР Юрия Башмета в подготовке программы участвовали Николай Цискаридзе, Ильдар Абдразаков, а также королева Фламенко Марина Хередиа.

«Я каждый год жду с нетерпением наступление февраля, когда мы снова окажемся в Сочи и будем заниматься стопроцентным творчеством, даже при не стопроцентной загруженности залов. То, что мы запланировали в этом году—это нечто особенное, каждый вечер фестиваля, я надеюсь, будет именно творческим событием, открытием и откровением, что для участников фестиваля, что для зрителей»,— отмечает арт-директор фестиваля, народный артист СССР Юрий Башмет.

«Зимний международный фестиваль искусств уже 14 лет подряд становится одним из самых ярких и значимых событий в культурной жизни России. ВТБ в этом году поддерживает фестиваль в рамках общебанковской программы “Культурная страна”, и мы с нетерпением ждем концертов и премьер этого года, которые, уверен, не оставят равнодушными даже искушённых зрителей», — рассказал управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае и республике Адыгея Сергей Кадакин.

Все мероприятия будут проходить с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических нормативов. Фестиваль продлится до 28 февраля.