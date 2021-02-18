На должность директора Пермской оперы претендуют восемь кандидатов

На должность гендиректора Пермского театра оперы и балета отобрано восемь кандидатов. Об этом в интервью «Новому компаньону» рассказала советник губернатора Прикамья по вопросам культуры и искусства Эльмира Щербакова. «Все они опытные управленцы, все с музыкальным образованием», — сообщила госпожа Щербакова. По ее словам, изначально на пост руководителя театра было отобрано 35 потенциальных претендентов.

Открытого конкурса на пост руководителя Пермской оперы не будет. Претенденты будут представлены комиссии, в которую войдут глава региона Дмитрий Махонин, министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский и вице-премьер краевого правительства Дмитрий Самойлов. «Директора выберет губернатор, он будет принят с испытательным сроком», — пояснила Эльмира Щербакова.

Напомним, в ноябре 2020 года стало известно, что Андрею Борисову, который возглавлял Пермскую оперу ранее, поступило предложение занять пост гендиректора Московский академический музыкальный театр (МАМТ) им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. В новую должность господин Борисов вступил с 16 ноября. Исполняющим обязанности гендиректора Пермской оперы была назначена финансовый директор культурного учреждения Татьяна Гущина.