В Башкирии выросли цены на морковь, картофель и лук

В Башкирии с 8 февраля больше всего подорожала морковь — с 28,99 до 31,13 руб. за кг, на 7,4%, сообщает Башстат. Также в числе продуктов-лидеров по росту цены — картофель, репчатый лук и свежие огурцы (их стоимость соответственно увеличилась с 27,52 до 28,92 руб. — на 5,1%, с 25,6 до 26,53 руб. — на 3,6% и с 174,48 до 180,21 руб. за кг — на 3,3%).

Заметнее всего за две недели подешевели помидоры — с 162,21 до 157,52 руб. за кг, на 2,9 %, конфеты, глазированные шоколадом —с 285,93 до 279,89 руб. за кг, на 2,1%, и на масло сливочное — с 610,83 до 599,35 руб. за кг, на 1,9%.

Майя Иванова