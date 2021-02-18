Инфляция в Татарстане в январе выросла до 5,1%

В Татарстане годовая инфляция по итогам января 2021 года составила 5,1%, что на 0,3% больше, чем месяцем ранее. Об этом говорится в сообщении Отделения – Нацбанка по республике Волго-Вятского ГУ Банка России.

При этом инфляция в Татарстане остается ниже среднего российского уровня (5,2%) и ПФО (5,5%). Отмечается, что рост связан со снижением предложения ряда сельскохозяйственных культур, увеличением цен на продовольствие на мировых рынках и ослаблением рубля, которое произошло в прошлом году.

Цены на продовольственные товары выросли в январе на 0,42%, до 7,52%, на непродовольственные товары на 0,34%, до 5,27%. Услуги подорожали на 0,13%, до 1,95%.

"Ъ-Казань"