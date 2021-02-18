На имущество контролирующих лиц шахты «Заречная» наложен арест на 16,3 млрд рублей

Кемеровский арбитраж удовлетворил заявление швейцарской компании Vitol S.A и в обеспечение ее иска на 16,34 млрд руб. наложил арест (с установлением запрета на отчуждение) на недвижимое имущество, транспортные средства, иное ценное имущество шести ответчиков по иску.

Как следует из судебного акта, под арест попали активы полысаевского ООО «Техшахтопром», ООО «ТД "Авангард"» и ООО «Углетранс» (оба — Новосибирск), а также имущество конкурсного управляющего АО «Шахта "Заречная"» Григория Третьяка, Ильи Гаврилова и Андрея Филиппова, учредителей «Углетранса». Из под ареста исключены счета и денежные средства, добытыи уголь, обогащенныи уголь и шламовые отвалы, принадлежащие ответчикам.

Компания Vitol S.A как кредитор шахты полысаевского АО «Шахта "Заречная"» подала иск о взыскании 16,34 млрд руб. убытков с контролирующих лиц предприятия, ссылаясь на применение ответчиками «новой бизнес-модели», по которой добыча угля, его обогащение и реализация были разделена на «рисковые ("центры убытков") и безрисковые ("центры прибылей") части». Что привело к убыткам шахты. Ранее аналогичный иск на 3,48 млрд руб. с подобными доводами подала в суд налоговая инспекция. Рассмотрение этих заявлений в рамках дела о банкротстве шахты «Заречная» состоится 18 марта. Конкурсное производство на предприятии было введено в ноябре 2017 года.

Игорь Лавренков, Кемерово