Число умерших с COVID-19 в Самарской области достигло 900 человек

За сутки в Самарской области были выявлены 296 новых зараженных COVID-19. За этот период из больниц региона были выписаны 289 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Также за прошедшие 24 часа в Самарской области скончались четыре пациента с подтвержденным COVID-19. Об этом в четверг сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Нарастающим итогом всего за время пандемии в Самарской области были зафиксированы 45694 новых случая COVID-19. Общее число умерших в регионе пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, составило 900 человек.

Георгий Портнов