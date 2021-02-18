Калифорнийский и британский штаммы коронавируса дали потенциально опасный гибрид

Два штамма коронавируса объединили свои геномы в новый гибридный штамм. Эта рекомбинация двух очень активных штаммов — британского B.1.1.7 и калифорнийского B.1.429 — была установлена учеными в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико, сообщает издание New Scientist.

В отличие от обычного процесса мутации, когда меняется лишь одна характеристика, при рекомбинации происходит объединение сразу множества мутаций. И новый рекомбинант содержит мутацию от калифорнийского штамма, которая делает его устойчивым к некоторым антителам, а также мутацию от британского штамма, которая обеспечивает высокую степень заражения.

Это первый случай обнаружения рекомбинации штаммов в эту пандемию, хотя о возможности ее появления ученые предупреждали давно — все коронавирусы рекомбинируются. При этом рекомбинация может привести к появлению новых, еще более опасных штаммов.

Алена Миклашевская