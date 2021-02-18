Астраханский онкодиспансер получил оборудование за 50 млн рублей

В астраханский онкологический диспансер поступил современный аппарат для брахитерапии (контактной лучевой терапии), которых закупили за 50 млн руб. в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в правительстве области.

Брахитерапия — это современная технология лечения злокачественных новообразований, а также остановки роста и распространения опухолей. В медучреждении прибор будут применять в области гинекологии, в частности, при лечении женской репродуктивной сферы. Аппарат начнет работать уже в феврале. Вместе с ним останется в строю и оборудование предыдущего поколения. Так, пациенты смогут получать необходимые им процедуры быстрее, отмечают в облправительстве.

Мария Шахрай