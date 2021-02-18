Удмуртия заняла 5-е место в России по темпам строительства жилья

По итогам 2020 года Удмуртия заняла 5 место среди регионов России по темпам строительства жилья. Тогда в республике начали реализовывать проекты площадью 398 тыс. кв. м., что составляет 41% от объема всего строительства на начало года, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование ДОМ.РФ.

Помимо Удмуртии, в ТОП-5 регионов по темпам строительства жилья вошли Приморский край (61% или 520 тыс. кв. м), Воронежская (49% или 730 тыс. кв. м) и Тюменская (48% или 923 тыс. кв. м) области, а также Татарстан (46% или 928 тыс. кв. м). Отметим, что Москва (26,2% или 4,3 млн кв. м) и Санкт-Петербург (12,6% или 1,6 млн кв. м) не вошли в «десятку», заняв 11 и 19 места соответственно.