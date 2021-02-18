ФСБ раскрыла в Воронеже ячейку сторонников молодежной экстремистской группы

Управление СКР по материалам ФСБ и МВД возбудило уголовное дело об экстремистской деятельности (п. «в» ч.2 ст. 282 УК РФ, до шести лет лишения свободы) в отношении сторонников неонацистской группировки украинской молодежной радикальной группы «МКУ». Как сообщили в ведомстве, следствие направило в суд ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения.

По версии следствия, в январе 2020 года 19-летний воронежец создал преступную группу в целях возбуждения национальной розни и вражды. Вместе со своим 33-летним знакомым он размещал на стенах жилых домов в Коминтерновском и Левобережном районах экстремистские надписи. К осени в группу вошел еще один участник, которому на тот момент было 17 лет. Под руководством старших он также оставил экстремистскую запись на заборе жилого дома.

Кроме того к уголовному дело об экстремистской деятельности было присоединено еще одно дело о причинении легкого вреда здоровью человека (пп. «а», «в» ч.2 ст. 115 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Как полагают следователи, 26-летний член преступной группы избил в Воронеже 19-летнего парня. В настоящее время он, как и другие участники, задержан.

Сотрудники региональных управлений ФСБ, СК и МВД при силовой поддержке Росгвардии провели в Воронеже 10 обысков, в ходе которых изъяты листовки экстремистского содержания и атрибутика с нацистской символикой, а также средства мобильной связи и ноутбуки. Кроме того, в гараже одного из задержанных обнаружен предмет, схожий с минометной миной времен ВОВ.

Сергей Толмачев