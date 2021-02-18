За сутки коронавирусная инфекция диагностирована у 245 жителей края

В Пермском крае суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 245 человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор. По темпам заболеваемости регион занимает десятое место в России.

По данным краевого минздрава, на утро 18 февраля лечение в больницах края проходят 1134 пациента, у которых был диагностирован COVID-19. На карантине находятся 2977 жителей края.

С начала пандемии вирус был выявлен у 44 635 жителей региона, 36 800 человек выздоровели; 2774 человека, у которых был диагностирован COVID-19, умерли.