Фирменный поезд Москва – Екатеринбург продлили до Челябинска

Маршрут следования фирменного поезда № 16/15 Москва – Екатеринбург до Челябинска. Такое решение принято в условиях стабилизации эпидемической обстановки и снятия санитарных ограничений в регионах, в связи с чем прогнозируется увеличение пассажиропотока, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

Фирменный поезд начнет курсировать из Челябинска с 27 апреля. До 31 мая он будет отправляться по нечетным числам, со 2 июня по 30 июля – по четным, с 1 по 31 августа – по нечетным. Время отправления – 21:50 (время местное). Обратно из Москвы поезд поедет с 30 апреля в 16:38. Состав следует через Курган, Шадринск, Каменск-Уральский, Екатеринбург, Казань.

Кроме того, с 23 февраля по 20 апреля назначается поезд № 463/464 Челябинск – Адлер. Из Челябинска они будет отправляться по вторникам, обратно из Адлера – по пятницам.