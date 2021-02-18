В Москве суд продлил арест обвиняемому в убийстве и изнасиловании двух девочек в Рыбинске

Обвиняемому в убийстве двух несовершеннолетних сестер в городе Рыбинске Ярославской области Виталию Молчанову в Басманном суде Москвы продлили арест на три месяца, сообщили в пресс-службе суда. Обвиняемый будет находиться под арестом до 15 мая.

Виталий Молчанов был заключен под стражу 19 сентября решением Рыбинского городского суда до 15 ноября. Арестованный обвиняется в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что 15 сентября 2020 года в квартире в многоквартирном доме в городе Рыбинске были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти. Обвинения предъявлены сожителю матери убитых девочек Виталию Молчанову, который в декабре 2019 года вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство и изнасилование.

Расследование уголовного дела по факту совершения особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних девочек проводится главным следственным управлением СК России. Обвиняемый 41-летний Виталий Молчанов на первом допросе сознался в совершении преступления.

Антон Антонов