Директор астраханской компании подозревается в невыплате 4,6 млн рублей зарплаты

В Астраханской области Приволжский межрайонный следственный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «Сулфотекс» Александра Шубина, подозреваемого в полной невыплате заработной платы сотрудникам свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК.

Как уточнили в управлении, с ноября 2017 года по январь 2020 года гендиректор компании, занимающейся производством синтетического каучука, якобы не выплачивал зарплату десяти работникам на общую сумму более 4,6 млн руб. При этом он, предположительно, имел реальную возможность погасить задолженность.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Мария Шахрай