Экс-полицейского из Удмуртии будут судить за получение взятки за продажу данных об умерших

Бывшего помощника оперативного дежурного пункта полиции «Граховский» в Удмуртии будут судить за получение взятки за предоставление персональных данных умерших ритуальному агентству (п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ). В целом бывший полицейский незаконно получил 265 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Санкция статьи предусматривает наказание в виде от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

По версии следствия, с 10 июня 2019 года по 15 ноября 2020 года обвиняемый систематически получал незаконные вознаграждения от предпринимателя, оказывающего ритуальные услуги. Взамен он предоставлял информацию о местах обнаружения трупов, их персональных данных и сведений о родственниках на территории Ижевска.