На Ставрополье экс-председателя Думы Ипатовского городского округа будут судить за попытку мошенничества

В суд направлено дело бывшего председателя Думы Ипатовского городского округа. Правоохранители подозревают его в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю. По данным источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, фигурантом дела является Иван Литвинов.

По данным следствия, в августе 2020 года подозреваемый узнал, что в территориальном отделе МВД проводится проверка в отношении руководителя местной коммерческой организации по факту хищения электроэнергии. Он сообщил директору организации, что если тот передаст 1,2 млн руб. знакомому подозреваемого, высокопоставленному сотруднику МВД, то будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако бывший председатель не собирался передавать кому-либо деньги. Он был задержан сотрудниками УФСБ при получении средств.

Наталья Шинкарева