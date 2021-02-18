В Татарстане снизилось число мигрантов почти в два раза

В Татарстане по итогам 2020 года число приезжих в республику снизилось в 1,8 раз — с 324 тыс. до 186 тыс. Об этом глава МВД по республике Артем Хохорин сообщил на заседании Госсовета.

Он добавил, что также снизилось число патентов, выданных мигрантам для работы. Из-за этого уменьшились поступления в бюджет.

Господин Хохорин подчеркнул, что миграционная ситуация в республике «достаточно стабильная». Преступления, совершаемые иностранцами, составляют не больше 1%. Он добавил, что сейчас на учете состоит преступная группа из Азербайджана. Двое задержаны и привлекаются у уголовной ответственности.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"