Урал Кильсенбаев: Вопрос объединения вузов окончательно решен

Вопрос об объединении УГАТУ и БашГУ окончательно решен, заявил сегодня на пресс-завтраке "Ъ-Уфа" заместитель руководителя администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев.

«Вопрос объединения вузов решен. Процесс, механика, дорожная карта – все эти вещи на стадии обсуждения. У нас очень эмоционально прошли встречи с учеными советами вузов, думаю, к третьей встрече мы будем переходить к деталям», – добавил он.

Варианты названия объединенного вуза пока обсуждаются. По словам вице-премьера правительства Азата Бадранова, главным условием является наличие слова «Башкирский», чтобы «сохранить идентичность».

Анна Соколова