В Тюменской области COVID-19 выявили у 95 человек

За минувшие сутки в Тюменской области выявили 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 30 424 случая COVID-19. Более 28 тыс. человек уже выздоровели, еще 268 пациентов скончались.

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 13 447 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 4 125 598. С начала пандемии более 3,6 млн пациентов выздоровели, 81 926 больных скончались.

Михаил Мананников