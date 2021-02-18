Задержан предприниматель, давший взятку директору управления капстроительства Новосибирска

В Новосибирске задержан руководитель строительной компании, который подозревается в даче взятки (ст. 291 УК РФ) директору управления капитального строительства города Константину Головину, ранее арестованному за коррупцию. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, стройфирма выполняла муниципальной контракта по строительству здания детсада-яслей на улице 9 Ноября (Октябрьский район). За то, чтобы работы были оплачены, предприниматель дал Константину Головину 130 тыс. руб.

Взятка, по данным силовиков, была выплачена авиабилетами в салон бизнес-класса на рейс Новосибирск — Сочи и обратно.

Константин Головин, которому предъявлено обвинение по ст. 290 УК РФ, был задержан сотрудниками ФСБ и СКР еще 15 февраля. Вчера Центральный райсуд Новосибирска взял его под стражу на два месяца. Чиновнику дополнительно инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2020 году он в ходе выполнения муниципального контракта по строительству детсада организовал принятие у подрядчика работ на сумму свыше 5 млн руб., которые никем не производились.

Илья Николаев