На Ямале зарегистрировали 50 новых случаев заболевания COVID-19

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за сутки выявили 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один человек скончался, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

По данным центра, Ямал относится к регионам с наименьшими темпами прироста за сутки — 0,1%. За весь период пандемии в регионе COVID-19 заболели 36 670 человек, из них более 34 тыс. уже выздоровели, 394 пациента скончались.

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 13 447 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 4 125 598. С начала пандемии более 3,6 млн пациентов выздоровели, 81 926 человек скончались.

Михаил Мананников