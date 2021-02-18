Сотрудники МВД навестили компании

МВД заинтересовалось компаниями, руководители которых были задержаны на митингах — в них начались неожиданные проверки. По данным «Апологии протеста», сотрудники управления экономической безопасности приходят как домой к бизнесменам, так и в их офисы. Полицейские требуют подготовить деловые документы и выдают повестки для явки в отделение. “Ъ FM” связался с такими предпринимателями. Что они говорят? И связан ли интерес к ним с участием в митингах? С подробностями — Иван Корякин.

«Апология протеста» сообщила как минимум о четырех случаях визитов полицейских к предпринимателям, которые были на несогласованных акциях. О том, как настойчиво действовали сотрудники МВД, “Ъ FM” сообщили сами бизнесмены, пожелавшие остаться анонимными: стучали в дверь, расспрашивали соседей и даже приходили к родственникам по месту их работы. Участковый намекал, что визиты связаны с митингами.

«Ко мне пришли домой сотрудники полиции, вручили уведомление о вызове в ОБЭП. Я не явилась, так как проконсультировалась с адвокатами, и мне сказали, что должна быть повестка. В дальнейшем ко мне еще приезжали два раза, я также не открыла, сказала, что приду с адвокатом. В ОБЭП меня спрашивали, кто регистрировал фирму, какие счета. Все вопросы были по бизнесу, про митинги никто не спрашивал. Потом участковый сказал, что мы к вам пришли поговорить на счет митингов, не ходите на митинги»,— рассказала собеседница “Ъ FM”.

К другому собеседнику “Ъ FM” полицейские пришли в офис. Попросили дать объяснение о роде деятельности компании, а заодно переписали паспортные данные всех, кто находился на рабочих местах. Особое внимание уделили тем, кого задерживали на митингах, рассказал “Ъ FM” предприниматель: «Так получилось, что со мной на протестах был задержан еще соучредитель одного из юрлиц, к нему тоже приходили. И, на самом деле, когда ко мне пришли, тоже спрашивали именно про этого человека. Не утверждаю, что это связано с задержаниями, но такое удивительное совпадение было». На этом визиты не закончились. Во второй раз сотрудники отдела экономической безопасности потребовали предоставить пачку деловых документов за последние два года, в том числе с информацией о контрагентах.

Справедливости ради, это нормальная практика для МВД, говорит управляющий партнер аудиторско-консалтинговой группы «АИП» Сергей Елин: «В ОЭБиПК вызывают часто даже не по бизнесу самой компании, а, бывает, что возникают вопросы по контрагентам. Соответственно, всем, кто работал контрагентом, если компания оказалась в фокусе проверок правоохранительных органов, приходят повестки для того, чтобы дать пояснения в рамках оперативных мероприятий или в рамках следственных мероприятий в качестве свидетелей».

В самой «Апологии протеста» пока не торопятся напрямую связывать задержания на несогласованных митингах и неожиданные проверки бизнеса. Их сейчас вообще стало больше: новый финансовый год, окончание льготного периода, связанного с пандемией — активность полиции может объясняться хотя бы этим. Да и стоит вспомнить количество задержанных в Москве — это тысячи человек, среди которых немало владельцев бизнесов и менеджеров, пояснили “Ъ FM” правозащитники.

Но к чему тогда полицейские упоминали митинги, когда стучались в двери бизнесменов? Возможно, они делали это просто так, что укладывается в логику сотрудников МВД, говорит адвокат «Апологии протеста» Федор Сирош:

«Сотрудники полиции, которые вскользь могли упоминать о чем-либо, могли это делать по внутреннему убеждению, а не на основании каких-то выводов.

Мы все прекрасно знаем, что сотрудники правоохранительных органов придерживаются одной точки зрения на происходящее, исполняют приказы. И просто того, что какой-то сотрудник полиции предположил что-то и ехидно или не ехидно в контексте упомянул, недостаточно, чтобы делать громкие заявления и влезать в политику».

Но едва ли можно назвать совпадением многочисленные визиты полицейских к журналистам, которые не участвовали, а работали на несогласованных акциях. Так было, например, с главным редактором «Медиазоны» Сергеем Смирновым еще до его ареста. Ему выдали предостережение от участия в несанкционированных мероприятиях. Оказывают ли давление на бизнесменов, трудно сказать, просто потому, что аналогичных случаев пока немного.