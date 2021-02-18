Азат Бадранов: Предложение объединить УГАТУ и БашГУ связано с учредителями

Вице-премьер республиканского правительства Азат Бадранов сегодня на пресс-завтраке "Ъ-Уфа" сообщил, что решение об объединении УГАТУ и БашГУ связано «больше с учредителями», а все остальные университеты в Башкирии — отраслевые.

Господин Бадранов заявил, что объединение вузов – это тренд, характерный и для России, и для всего мира, а правительство региона не исключают, что после завершения процесса слияния БашГУ и УГАТУ интеграция вузов продолжится. «Сегодня мы видим эти инструменты, что мы можем объединить два вуза, соответствовать критериям программы, критериям гранта на создание университета мирового уровня. Мы должны заявляться», – добавил он.

В правительстве региона считают, что объединение вузов будет способствовать снижению оттока абитуриентов из региона.

Анна Соколова