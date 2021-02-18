В историческом центре Самары устранят выгребные ямы и уличные туалеты

В Самаре началась реализация программ «Вода с улиц в дом» и «Удобства в дом». В рамках нее планируется подвести воду и канализацию в дома жителей исторического центра города. Об этом сообщает правительство Самарской области со ссылкой на руководителя ООО «СКС» Владимира Бирюкова.

«Нам нужна помощь администрации города, чтобы провести инвентаризацию выгребных ям и уличных туалетов. Если будет создана рабочая группа, то у нас есть шанс сделать Самару городом “без ведер” и “без туалетов на улице” в частных домах исторического центра»,– цитируются в сообщении слова Владимира Бирюкова.

В связи с этим губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил главе Самары Елене Лапушкиной и министерству энергетики и ЖКХ помочь ООО «СКС» в решении вопроса. Кроме того, ООО «СКС» планирует построить коммуникации от привокзальной котельной к НФС 3. За счет этого жители Куйбышевского района Самары и микрорайона «Южный город» будут обеспечены качественной водой. Работы планируется начать в текущем году.

Георгий Портнов