Министр образования Алтайского края принес клятву педагогического работника

Министр образования Алтайского края Максим Костенко первым принес клятву педагогического работника, разработанную в рамках нового закона о статусе учителей. Отметим, что документ в окончательной редакции еще не принят.

«Торжественно клянусь направлять знания и умения на пользу обучающихся и общества, быть честным, гуманным, справедливым. Не допускать нарушения прав и свобод обучающихся. Повышать свой профессиональный уровень, уважать своих коллег и наставников. Поддерживать и приумножать традиции, сложившиеся в сфере образования Российской Федерации и Алтайского края. Присоединяйтесь»,— сказал господин Костенко в своем обращении, опубликованном в Instagram.

С инициативой ввести в практику принесение торжественной клятвы выступило краевое минобразования. Предполагается, что ее будут произносить молодые специалисты, которые начинают свою профессиональную деятельность. Проект соответствующего закона депутаты парламента уже приняли в первом чтении.

Подробнее об инициативе — в материале “Ъ-Сибирь” «Учителям предложат поклясться».

Юлия Сасевич