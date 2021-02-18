На строительство третьего моста через Каму претендуют несколько инвесторов

На строительство третьего моста через Каму в формате государственно-частного партнерства претендуют несколько инвесторов. Об этом на заседании заксобрания Пермского края рассказал региональный министр транспорта Андрей Алякринский, отвечая на вопрос депутата Александра Григоренко.

«Проезд по мосту будет платным. На сегодняшний день в качестве инвесторов рассматриваются группа компаний „ВИС“, строительно-инвестиционный холдинг „Автобан“ и две китайские компании. С последними создана рабочая группа»,— сообщил министр. Он добавил, что правительство планирует определиться с инвестором до конца этого года.

Третий мост через Каму предлагается разместить в створе улицы Крисанова, в центре Перми. Объект включен в региональный перечень автодорожного строительства. Длина объекта вместе с тремя транспортными развязками — 11,95 км, оценочная стоимость — 43,5 млрд руб. Выполнение проектно-изыскательских работ запланировано на 2022–2023 годы, строительство — на 2024–2027 годы.