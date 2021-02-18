Контрольно-счетную палату Ижевска вывели из структуры гордумы

Депутаты гордумы Ижевска вывели контрольно-счетную палату из структуры думы. Данное решение было принято на сегодняшней сессии.

В пояснительной записке говорится, что палату выводят из структуры гордумы для «совершенствования управленческого процесса в представительном органе муниципалитета». В остальной части ее деятельность останется без изменений и будет также подотчетна думе.

Напомним, что новым председателем палаты стала Наталия Каринцева, которая ранее занимала пост заместителя. Он сменит Александра Новикова, занимавшего эту должность с 2005 года.