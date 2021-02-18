Впервые с начала октября 2020 года в Свердловской области за сутки выявлено 218 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил источник “Ъ-Урал”. Отметим, впервые с 6 октября 2020 года в регионе было зафиксировано такое число заболевших.

По данным на 18 февраля, с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 75 705 свердловчан, из них более 68,5 тыс. уже выздоровели.

Кроме того. за сутки от инфекции скончались еще 11 человек. Всего в Свердловской области от вируса умерли 2 268 пациентов.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлен до 1 марта. Свердловские власти не исключают возможности снятия части ограничений для жителей старше 65 лет. Основную массу ограничение в области планируют снять к лету.