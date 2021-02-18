СК обвинил высокопоставленного челябинского полицейского в получении взятки

В Челябинске задержан сотрудник одного из структурных подразделений ГУ МВД России по региону. Ему предъявлено обвинение в получении взятки и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 5 ст. 290 и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Челябинской области.

По версии следствия, в период до 2012 года полицейский получил взятку в виде недвижимого имущества за общее покровительство местным жителям и непривлечение их к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений. По данным Znak.com, речь идет о начальнике оперативно-розыскной части по собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области Леониде Галанине.

Преступления выявили сотрудники регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение дела. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному силовику.