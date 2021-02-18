Экс-замглавы Жирновска Волгоградской области проведет семь лет в тюрьме за взятку

Жирновский районный суд Волгоградской области признал виновным бывшего заместителя главы администрации Жирновска Михаила Рябова в получении взятки (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ) и приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в облсуде.

Установлено, с ноября 2018 года по октябрь 2019 года Михаил Рябов получил взятку от главы крестьянско-фермерского хозяйства на общую сумму более 250 тыс. руб. за не пресечение самовольного и нецелевого использования земельного участка, площадью 2,5 млн кв. м. При этом подсудимый якобы знал об отсутствии какого-либо договора администрации с КФХ на использование этой земли. Предположительно, деньгами мужчина распорядился по собственному усмотрению.

Гособвинитель обжаловал приговор, просил исключить смягчающее обстоятельство — внесение Михаилом Рябовым на счет администрации района 250 тыс. руб. в счет добровольного пожертвования. Сторона защита также обжаловала приговор, просила квалифицировать его действия по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Волгоградский областной суд не нашел оснований для изменения или отмены судебного акта. Приговор вступил в законную силу.

Мария Шахрай