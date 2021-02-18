В РАИП Башкирии внесены изменения

В Республиканскую адресную инвестиционную программу на 2021 и плановый период 2022-2023 годов внесены изменения на сумму более 300 млн руб., следует из сегодняшнего распоряжения правительства Башкирии, подписанного премьер-министром республики Андреем Назаровым.

Из них 201,1 млн руб. будет выделен (70 млн руб. в текущем году и 131,1 млн руб. — в 2021 году) на реконструкцию административного здания под размещение учреждения дополнительного образования в Баймаке.

133,32 млн руб. в текущем году будет направлено на жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе, 51,37 млн руб. — на реконструкцию системы водоснабжения в деревнях Урняк и Карасевка и базе отдыха Шиханы, 61,32 млн руб. — на реконструкцию системы теплоснабжения в селе Чекмагуш и 20,63 млн руб. — на очистные сооружения в ЗАТО Межгорье.

Майя Иванова