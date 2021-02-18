В Сочи из-за снегопада ограничили движение грузовиков

В Сочи из-за снегопада ввели ограничения на движение грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Кроме того, власти города рекомендовали по возможности воздержаться от использования личного транспорта.

«Госавтоинспекция города Сочи обращает внимание на сложившиеся сложные для управления транспортом дорожные погодные условия. Напоминаем о необходимости увеличения дистанции, выбора скорости, соответствующей дорожным условиям. Заблаговременно снижайте скорость при подъезде к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта»,- говорится в сообщении администрации города.

Ранее глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что движение на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок затруднено, наблюдаются сбои в расписании. Кроме того, движение на нескольких маршрутах осуществляется не до конечных остановок. Дорожные службы оповещают население заранее.

В настоящее время снегопад продолжается во всех районах Сочи. По прогнозам синоптиков, такая погодная ситуация сохранится на курорте до полудня 18 февраля.

Алексей Белянин