В 2020 году на развитие здравоохранения в Ростове было направлено 2,5 млрд рублей

На развитие здравоохранения в Ростове-на-Дону в 2020 году из городского бюджета было направлено 2,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сказано в сообщении, на эти средства был сделан капитальный ремонт неврологического корпуса больницы № 1 и ремонт кровли, электроснабжения и отопления, городской больницы № 7. Кроме того, было завершено строительство детской поликлиники в Железнодорожном районе города. «Введено в эксплуатацию модульное здание подстанции скорой медицинской помощи № 5 в Первомайском районе, продолжается капитальный ремонт детской поликлиники № 45»,— говорится в сообщении.

В городе также были приобретены 16 автомобилей скорой помощи и медицинское оборудование, в частности магнитно-резонансный томограф, компьютерные томографы, ангиографы, эндоскопическое, реанимационное и лабораторное оборудование

Наталья Шинкарева