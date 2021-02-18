Игорь Федюшкин назначен директором нижегородского научно-образовательного центра

Директором автономной некоммерческой организации «Нижегородский научно-образовательный центр “Техноплатформа 2035”» (НОЦ) назначен директор Института металлоорганической химии Российской академии наук (ИМХ РАН) Игорь Федюшкин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На этом посту господин Федюшкин сменил Евгения Федосеева, который теперь займет должность директора по развитию нижегородского НОЦ.

Одной из главных задач Игоря Федюшкина на посту руководителя НОЦ станет усиление контактов с вузами и научным сектором. «Результаты научной деятельности Игоря Федюшкина получили высокую оценку в России и за рубежом. Он обладает большим авторитетом в профессиональном сообществе. Это, несомненно, поспособствует эффективной работе в сфере развития научного потенциала Нижегородской области»,— сообщил Глеб Никитин.

Анастасия Еремина