Сотрудницу Росгвардии оштрафовали за подделку документов по делу «гайвинского стрелка»

Мотовилихинский суд оштрафовал на 30 тыс. руб. бывшую сотрудницу Росгвардии, обвинявшуюся в подлоге документов, связанном с расследованием преступления «гайвинского стрелка». Об этом сообщает краевая прокуратура.

Как было доказано в суде, сотрудница лицензионно-разрешительного отделения, получив информацию о преступлении, совершенном жителем микрорайона Гайва, поняла, что несколько лет не проверяла по учетам собственника ружья, из которого велась стрельба. Чтобы избежать ответственности, женщина задним числом указала в документах о якобы проводившихся ею проверках. Подлог был выявлен в ходе расследования уголовного дела в отношении «гайвинского стрелка».

Как сообщал “Ъ-Прикамье”, утром 4 декабря 2019 года в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района 50-летний безработный житель Перми Дмитрий Коростелев несколько раз выстрелил из ружья в своей квартире, затем вышел на улицу, застрелил женщину и ранил мужчину. После этого он обстрелял проезжавшую мимо машину Росгвардии, при задержании успел ранить одного из росгвардейцев. Проведенной по уголовному делу комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизой установлено, что у обвиняемого имеется хроническое психическое расстройство, которое лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в момент совершения запрещенных уголовным законом деяний.