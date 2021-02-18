Облака приносят прибыль

МТС вывело на рынок новое решение для облачных сервисов. Теперь клиенты оператора могут не только использовать их сами, но и зарабатывать на этом. МТС дали пользователям возможность предлагать от своего имени облачные решения из портфеля оператора по реселлерской схеме. Это позволит партнерам компании расширить спектр собственных услуг и реализовывать комплексные проекты, получая дополнительный доход без вложений на старте.



Рост спроса на облачные решения, зафиксированный МТС по итогам 2020 года, подсказал компании идею вывести на рынок предложение, которое позволит клиентам не только использовать дистанционные сервисы, но и зарабатывать на них. В феврале стартовала по всей России стартовала партнерская программа облачного провайдера MTS Cloud по реселлерской и агентской схеме. Она разработана специально для системных интеграторов и разработчиков, а также IT-компаний, которые получили возможность повысить ценность своих предложений с помощью облачных технологий.

В рамках реселлерской схемы провайдер готов предоставить бессрочные скидки в 20% на облачные сервисы. При достижении оборота от 200 тыс. руб. в месяц партнеры получают индивидуальную повышенную скидку. Реселлеры смогут предлагать облачные услуги под собственным брендом, самостоятельно определяя стоимость и набор сервисов для своих клиентов. Доход будет складываться из разницы между входными и отпускными ценами.

При использовании агентской схемы партнер предлагает заказчикам облачные сервисы под брендом MTS Cloud, получая вознаграждение в течение года в виде фиксированного процента от суммы счета клиента.

Также участники партнерской программы получают продуктовую, маркетинговую и техническую поддержку от МТС. Сотрудники компаний-партнеров могут бесплатно обучиться и получить помощь экспертов MTS Cloud в прохождении сертификационных испытаний. Провайдер бесплатно предоставляет облачную инфраструктуру на месяц для тестирования собственных сервисов и запуска пилотных проектов клиентами.

По словам руководителя группы по работе с партнерами облачного бизнеса МТС Анастасии Кулиной, присоединяясь к партнерской сети, компании расширяют свои возможности, выходят на новые рынки и получают дополнительный источник монетизации. «Мы, в свою очередь, совершенствуем условия нашей партнерской программы, чтобы ее участники могли зарабатывать еще больше удобным для них способом. Партнерская программа MTS Cloud предлагает простые и выгодные условия сотрудничества, широкий продуктовый портфель и экспертизу для реализации проектов любого уровня», — отметила госпожа Кулина.