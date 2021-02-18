Правительство Башкирии рассчитывает до конца года сократить на треть объем захораниваемого мусора

Председатель правительства Башкирии Андрей Назаров сообщил, что республика переходит на второй этап «мусорной реформы». Господин Назаров написал в своем аккаунте на Facebook, что власти республики планируют «наращивать усилия» в области сортировки и переработки мусора. Правительство рассчитывает до конца года сократить на треть объем захораниваемых на полигонах отходов в результате перехода к «комплексной переработке мусора».

Для этого, по словам премьер-министра, будут модернизированы существующие и построены новые мусоросотрировочные комплексы и полигоны. Жителей республики, как отметил премьер, будут «переводить» на раздельный сбор бытовых отходов для «экологичной утилизации». В качестве примера господин Назаров привел мусороперарабатывающий завод в Стерлитамаке, где из отходов делают топливо (имеется в виду ООО «Мохит-СТР». — Ъ).

Первый этап, на котором в республике налаживалась система вывоза мусора, премьер назвал завершенным. Он отметил, что добиться регулярного вывоза мусора удалось благодаря внедрению фотофиксации и увеличения парка мусоровозов в два раза. По словам господина Назарова, с начала «мусорной реформы» в республике были ликвидированы более тысячи несанкционированных свалов и полностью заменены старые мусорные баки на новые евроконтейнеры.

Дарья Кучеренко